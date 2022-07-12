Сорос предрек США репрессивный режим из-за внутренних врагов

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Американский бизнесмен Джордж Сорос заявил в статье для газеты Welt, что США вскоре могут превратиться в настоящий репрессивный режим. По его мнению, наибольшую угрозу для страны представляют не Россия и Китай, а внутренние враги- «экстремисты» и противники демократии, к которым относятся нынешний Верховный суд и республиканская партия.

Сорос отметил, что республиканцы не только заполнили Верховный суд и многие суды низшей инстанции своими сторонниками, но и приняли множество законов, которые сильно затрудняют голосование, в том числе в таких штатах, как Флорида, Джорджия и Техас. Таким образом, по словам Сороса, США могут превратиться в репрессивный режим и необходимо сделать все, чтобы этого не допустить. Кроме того, Сорос заявил, что Верховный суд намерен начать лобовую атаку на исполнительную власть, и ограничить его можно, лишь нанеся сокрушительное поражение республиканской партии на выборах.

Речь идет о восстановлении функционирующей двухпартийной системы, которая составляет основу американской демократии, — подытожил Сорос.

Ранее The Guardian опубликовал итоги опроса, согласно которому 49% американцев согласились с тем, что они «все больше чувствуют себя чужими в стране». Такого мнения придерживались 69% самопровозглашенных «сильных республиканцев», 65% «очень консервативных» лиц и 38% «сильных демократов». При этом в честные выборы в своей стране верят 56% опрошенных, а о готовности «поднять оружие против правительства» в случае необходимости заявили 28% опрошенных.