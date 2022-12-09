Солиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании фанатки с аутизмом Солиста группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании 17-летней фанатки с аутизмом

Фото: IMAGO/gbrci/Global Look Press

Американского певца и участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании 17-летней фанатки с аутизмом, сообщает Page Six. Как пишет издание со ссылкой на слова предполагаемой жертвы по имени Шеннон Рут, инцидент произошел в 2001 году, девушка стояла в очереди за автографами солистов группы, когда Картер предложил ей пройти в его туристический автобус.

Там он угостил поклонницу алкогольным напитком, после чего совершил противоправные действия сексуального характера.

Несмотря на то что я аутист и живу с церебральным параличом, я считаю, что ничто не повлияло на меня больше и не оказало более длительного влияния на мою жизнь, чем то, что сделал и сказал мне Ник Картер, — заявила Рут.

Она отметила, что после случившегося музыкант угрожал ей расправой в случае, если она расскажет кому-то об этом.

Кроме того, адвокаты Рут утверждают, что в результате этого инцидента она заразилась вирусом папилломы человека. Она также потребовала от участника Backstreet Boys денежную компенсацию в размере $30 млн.

В то же время портал TMZ сообщает, что юрист музыканта Майкл Хольтц категорически отверг обвинения.

Этот иск об инциденте, который, предположительно, произошел более 20 лет назад, не только юридически не обоснован, но также полностью не соответствует действительности, — сказал Хольтц.

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