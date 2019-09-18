https://static.news.ru/photo/5280b6fa-dac4-11e9-a939-fa163e074e61_660.jpg Фото: kkuizon/Twitter

В американском штате Флорида семье удалось спастись при пожаре благодаря псу породы джек-рассел-терьер.

Возгорание в доме началось ночью, датчик дыма издал несколько звуков и заглох. Люди подумали, что беспокоиться не о чем, и продолжили спать. Собака Лероя Батлера по кличке Зиппи включила собственную сирену — она стала носиться по комнатам и будить хозяев лаем. Вскоре потолок и мебель были объяты огнём, сообщает FOX 13 .

At around 1:30 this morning, A fire broke out at this Bradenton home. The blaze spread through the attic, melting the smoke detector. But Zippy ran from room to room, barking and waking the family. They survived but sadly he didn’t. May he Rest In Peace. pic.twitter.com/5SLXf0Ug0N — John Rogers (@WFLAJohn) September 17, 2019

Жильцам удалось благополучно выбраться на улицу, но собака осталась внутри. Батлер попытался вернуться в дом, чтобы забрать её, но его остановил пожарный. Самостоятельно покинуть помещение пёс не смог: пламя было слишком большим, а он — слишком маленьким. Когда возгорание было потушено, спасать Зиппи стало слишком поздно — к тому времени он задохнулся.

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