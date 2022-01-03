Снегопад в США оставил страну без авиации и света

На востоке США сильный снегопад стал причиной закрытия федеральных правительственных учреждений, школ, отмены нескольких тысяч авиарейсов и отключения электричества у сотен тысяч потребителей. Это первый снегопад нынешней зимой для столицы страны Вашингтона. Об этом сообщило ТАСС.

По данным Национальной метеорологической службы, в ряде регионов выпало от 12 до 40 сантиметров снега. Ветер достигал скорости 64 километра в час. Снегопад завершился ближе к вечеру.

Понедельник 3 января должен был стать первым рабочим днём страны после рождественских и новогодних праздников, однако непогода не позволила вернуться к нормальной работе. Из-за снегопада закрылись федеральные учреждения и школы.

Поданным портала poweroutage.us , порядка 700 тысяч потребителей в Вашингтоне и штатах Вирджиния. Джорджия, Мэриленд, Северная и Южная Каролина остались без света.

Портал flightaware.com сообщил об отмене порядка трёх тысяч авиарейсов, ещё пять тысяч рейсов были задержаны.

В ряде штатов непогода привела к десяткам ДТП и закрытию трасс. Автолюбителей призывали в этот день не садиться за руль автомобиля.

Ранее стало известно, что снегопад помешал возвращению в Белый дом президента США Джо Байдена. Глава государства летал на новогодние каникулы в родной штат Делавэр. Когда он по возвращении приземлился на авиационной базе ВВС США Эндрюс в Мэриленде, то в течение получаса не мог покинуть самолёт. Лётное поле засыпало снегом, к самолёту невозможно было подать трап. Байдену пришлось ждать в самолёте около 30 минут.

Кроме того, из-за снегопада он не полетел в Белый дом на вертолёте, как это бывает обычно, а отправился в резиденцию главы государства в автокортеже.