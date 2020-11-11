СМИ заподозрили жену Байдена в копировании гардероба Мелании Трамп

https://static.news.ru/photo/3180ce46-2428-11eb-986b-fa163e074e61_660.jpg Джилл Байден Фото: Kevin Lowery/Global Look Press

Супруга лидирующего кандидата в президентской гонке США Джо Байдена Джилл неоднократно выходила в свет в нарядах, очень похожих на образы, которые подбирает для себя Мелания Трамп.

Журналисты британского таблоида The Sun предполагают, что жена Байдена может копировать отдельные элементы гардероба действующей первой леди США, пишет Lenta.Ru.

Они обнаружили сходство по фасону и расцветке сиреневого платья Джилл Байден, в котором она в августе присутствовала на национальной конвенции Демократической партии, с нарядом супруги Трампа, в котором та участвовала во встрече с королевой Иордании Рании аль-Абдуллы в 2018 году.

Ещё одно совпадение в гардеробе обнаружилось между образом жены Байдена, в котором её видели во время поездки в Уилмингтон, и изумрудным платьем Мелании Трамп, в котором она также принимала королеву Иордании в 2017 году.

Также журналисты отметили, что у обеих женщин есть в гардеробе длинное белое платье в чёрный горох.

С другой стороны издание отмечает, что в гардеробах жён политиков есть одно важное отличие. Так как Джилл Байден работает преподавателем английского языка в школе, она чаще выбирает более сдержанные образы, чтобы соответствовать дресс-коду, в то время как Мелания Трамп всегда отдавала предпочтение люксовым брендам.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Окончательные итоги выборов остаются неизвестными, однако кандидат от демократов Джо Байден пока лидирует в президентской гонке с 259 голосами выборщиков из необходимых для победы 270.

Ранее NEWS.ru писал, что портал RealClearPolitics, обнародовавший данные о подсчёте голосов по итогам выборов в США, отозвал 20 голосов в пользу Байдена уже после того, как демократ пересёк отметку, гарантировавшую ему победу. Сейчас Джо Байдену не хватает 11 голосов для победы. Дональда Трампа на сегодняшний день поддержали 214 выборщиков, ему доля победы не хватает 56 голосов.