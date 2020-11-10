RealClearPolitics не подтвердил победу Байдена

https://static.news.ru/photo/0353aa10-239d-11eb-93e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно данным агрегатора политических опросов RealClearPolitics, из предварительного результата кандидата в президенты США Джо Байдена вычли 20 голосов выборщиков и, таким образом, «лишили» его победы на выборах.

Как указано в интерактивной таблице портала, у Байдена теперь 259 голосов — на 11 меньше, чем необходимо для победы. У действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа пока 214 голосов, пишет Lenta.ru.

Уточняется, что из предварительного результата Байдена вычли 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания. Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, «колеблющимся» штатам. На данный момент в Пенсильвании подсчитано 97% голосов, Байден сохраняет лидерство с 49,8%, у Трампа — 49,1% голосов.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Официально победитель не объявлен, продолжается подсчёт голосов, по предварительным данным лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 7 ноября политик объявил себя новым избранным президентом. Крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.

Как писал NEWS.ru ранее, начавшийся процесс передача власти после выборов президента США 3 ноября уже невозможно остановить, заявил кандидат от Демократической партии Джо Байден, который, как считают американские СМИ, одержал победу на выборах.