СМИ узнали об остановке приёма на работу в Twitter WSJ: Twitter сокращает расходы и приостанавливает приём на работу

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Twitter приостановил приём на работу и находится поиске способов сократить расходы. Это привело к уходу из компании двух руководителей высшего звена. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

С этой недели мы приостанавливаем наем по большинству вакансий, за исключением жизненно важных для бизнеса, — цитирует издание оказавшуюся в его распоряжении служебную записку исполнительного директора компании.

Также в тексте записки говорится о планах по сокращению расходов компании на подрядчкиво и консультантов, на поездки, маркетинг, недвижимость, инфраструктуру и прочие операционные расходы. При этом увольнений в масштабах компании не планируется, подчёркивает исполнительный директор.

25 апреля руководство компании официально сообщило о том, что американский предприниматель Илон Маск покупает Twitter. Сумма сделки составила $44 млрд. В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этой связи заявили, что если Маск решит расторгнуть соглашение, он выплатит штраф в размере $1 млрд. В случае, если нициатором расторжения договорённости окажется Twitter, компенсацию получит Маск. Окончание закрытия сделки запланировано на 24 октября 2022 года.

Ранее стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует дело о приобретении Маском акций соцсети Twitter. По законодательству Штатов инвестор обязан уведомить SEC в течение десяти дней после покупки хотя бы 5% акций компании. Представитель группы инвесторов соцсети Марк Бэйн Раселл подал иск на миллиардера, поскольку тот раскрыл свою покупку, когда его доля уже превысила 9%.