СМИ узнали об особых условиях, на которых США продадут Турции F-16 Politico: США могут потребовать от Турции не использовать F-16 против союзников по НАТО

Фото: Senior Master Sgt. Ralph Branson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Законодатели в США могут согласиться на продажу Турции истребителей F-16 лишь в том случае, если Анкара возьмет на себя обязательства по неприменению этих самолетов против союзников по НАТО. Об этом пишет издание Politico. Там отмечают, что сотрудники администрации президента Байдена выступили за одобрение сделки в свете согласия турецких властей на вступление Швеции в Североатлантический альянс, однако продажу истребителей должны поддержать ключевые республиканцы и демократы в комитетах по иностранным делам сената и палаты представителей конгресса, ранее выступавшие против сделки.

По данным СМИ, во вторник, 11 июля, сенаторы продемонстрировали «признаки смягчения» по данному вопросу, но при этом подчеркнули, что Анкаре необходимо предпринять дополнительные шаги перед тем, как будет получен окончательный положительный ответ.

Одним из оставшихся вопросов, вызывающих опасения, является то, как Турция может применять предоставленные США истребители. Греция обвинила Турцию в 10 тыс. нарушений своего воздушного пространства в прошлом году, Турция также угрожала регионам Сирии, удерживаемым курдами, которых США считают союзниками, — сообщается в материале.

В частности, председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что ждет от Анкары гарантий того, что самолеты не будут использованы «для враждебных шагов в отношении какого-либо союзника по НАТО». Также в числе потенциальных условий продажи F-16 Менендес назвал удовлетворение Штатами запроса Греции на поставки ей самолетов F-35.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся самолетов. При этом ряд американских законодателей могли препятствовать таким поставкам. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ряд членов конгресса увязывают разрешение на продажу F-16 с действиями Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в Североатлантический альянс. Он рассказал, что это произошло после его переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которых также участвовали премьер Швеции Ульф Кристерссон и глава Евросовета Шарль Мишель.