СМИ узнали о тайных привилегиях Facebook для влиятельных пользователей

Около 6 млн пользователей, входящих в так называемый «белый список» американской компании Facebook, могут нарушать правила социальной сети. Например, этим людям позволено публиковать интимные фото или распространять дезинформацию. Об этом рассказывает издание Wall Street Journal, получившее доступ к внутренним документам компании.

По данным издания, существует система XCheck, она охватывает аккаунты наиболее популярных пользователей соцсети: музыкантов, политиков, бизнесменов, журналистов. Предположительно, программа была запущена после того, как сообщения влиятельных пользователей Facebook были отмечены и удалены автоматической системой модерации или модераторами-людьми. Дабы избежать негативной рекламы, в компании разработали XCheck, дабы известные персоналии имели возможность публиковать то, что они захотят, без влияния цензуры.

Для некоторых избранных членов нашего сообщества мы не обеспечиваем соблюдение наших политик и стандартов. В отличие от остальных, эти люди могут нарушать их без каких-либо последствий, — говорится в одном из внутренних отчётов корпорации.

Как сообщает WSJ, сеть XCheck охватывает примерно 5,8 млн пользователей. Всего социальной сетью Facebook пользуется более 3 млрд человек.

Ранее стало известно, что Facebook на месяц заблокировала аккаунт журналиста RT Антона Красовского, из-за чего он не может выкладывать посты и делать комментарии. Он сообщил в Telegram-канале, что телекомпания написала претензию в головной офис Facebook. По его словам, RT намерена добиться реакции от людей, «зарабатывающих на русском рынке миллиарды».