СМИ: Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев-конгрессменов Axios: Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей Конгресса США

Фото: White House/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп получил поддержку 37 республиканцев в палате представителей конгресса, сообщает портал Axios. Предполагается, что это может помочь ему в предстоящем судебном разбирательстве.

37 республиканцев палаты представителей выразили поддержку бывшему президенту Трампу, — говорится в сообщении портала.

Среди тех, кто поддержал Трампа, — республиканцы в юридическом комитете и комитете по надзору палаты представителей конгресса. По данным Axios, Трамп стремится добиться проведения расследования деятельности президента США Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга со стороны этих двух комитетов.

Ранее телеканал CNN заявил, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.