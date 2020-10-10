СМИ: Трамп рассчитывает заключить ядерную сделку с РФ до выборов в США

https://static.news.ru/photo/f3b34dbe-0c4e-11eb-b93d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует заключить с Россией соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) в последние дни своего текущего президентского срока: в конце октября — первых числах ноября.

Об этом сообщает портал Axios, осведомлённый ходом переговоров по сделке о ядерном оружии между Вашингтоном и Москвой, пишет РБК.

По информации источника, переговоры между главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым и советником президента США по вопросам нацбезопасности Робертом О’Брайеном, состоявшиеся в Женеве 2 октября, дали необходимый толчок в правильном направлении и позволили в итоге Москве и Вашингтону прийти к принципиальному соглашению по СНВ.

Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков провёл встречу с посланником Белого дома по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Хельсинки.

В сообщении отмечается, что информация о намерениях Трампа по СНВ стала неожиданностью для многих его советников в Белом доме.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Москве и Вашингтону по итогам переговоров не удалось приблизиться к заключению сделки по СНВ. Рябков подчеркнул, что российская сторона в принципе допускает «выход на некую рамочную договорённость», однако о конкретике речи пока идти не может.

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был заключён между Россией и США в 2011 году, и в текущей редакции он истечёт в феврале 2021 года. Вашингтон отказался продлевать соглашение, предложив внести в него ряд изменений, в том числе включить в сделку по СНВ Китай, создать особый механизм контроля и распространить его на все виды ядерных вооружений. В Москве назвали решение США неготовностью продлевать соглашение.