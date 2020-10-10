МИД РФ: Москва и Вашингтон не приблизились к договорённости по вооружениям

https://static.news.ru/photo/4732dcd0-0b0e-11eb-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не принимает точки зрения США о возможном скором достижении рамочного соглашения по контролю над вооружениями, серьёзные расхождения сохраняются по многим позициям, в том числе по вопросу заморозки арсеналов.

Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, его встреча с американским спецпосланником в Хельсинки не изменила положение дел принципиальным образом.

Мы уже на протяжении нескольких недель обсуждаем с американцами вопрос о том, во-первых, что может составить содержательную сторону гипотетической будущей договорённости в этой сфере и, во-вторых, как такую договорённость можно было бы оформить с учётом всех факторов, — сообщил Рябков.

Дипломат добавил, что сторонам приходится учитывать внутриполитический календарь Соединённых Штатов, а также «нарастающий цейтнот в связи с приближающимся сроком истечения действия Договора по СНВ».

Рябков подчеркнул, что российская сторона в принципе допускает «выход на некую рамочную договорённость», однако о конкретике речи пока идти не может.

Мы не приблизились, я это подчёркиваю и настаиваю на этом, что мы не приблизились за последнее время к достижению такой договорённости с США, — заявил дипломат.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о достижении «важного прогресса» в переговорах с Москвой по контролю над ядерным оружием, передавал NEWS.ru.