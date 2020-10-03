СМИ: Sony и Kioxia ждут от США одобрения на поставки оборудования Huawei

https://static.news.ru/photo/7be23d98-0615-11eb-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl F. Schöfmann/Global Look Press

Японские компании Sony и Kioxia направили запрос в Министерство торговли США о получении одобрения на поставки оборудования китайской корпорации Huawei, которая на сегодняшний день находится под санкциями со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает издание Nikkei. По его данным, при осуществлении таких поставок без согласования с американским министерством компании могут «столкнуться с рисками для своей прибыли». При этом на сегодняшний день на Huawei приходится около 20% объёма продаж светочувствительных матриц Sony и некоторая часть продаж микросхем памяти Kioxia, передаёт ТАСС.

В 2019 году Huawei была внесена Министерством торговли США в чёрный список. Это решение в ведомстве объяснили угрозой национальной безопасности, якобы исходящей от китайской корпорации. Санкции существенно ограничило возможности Huawei по закупке высокотехнологичного оборудования в Штатах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в сентябре 2020 года Министерство торговли Соединённых Штатов добавило в свой чёрный список 47 юридических и физических лиц из 11 стран. Причиной стала угроза национальной безопасности.