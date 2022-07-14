СМИ: сенатор и юрист в США поспорили из-за абортов для беременных мужчин USA Today: в Конгрессе США сенатор и юрист поспорили из-за абортов для беременных мужчин

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На слушаниях в конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты произошла перепалка между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс из-за спора о возможности мужчин беременеть, пишет USA Today. Конгрессмен обратил внимание на неточность формулировок эксперта относительно граждан США, которых затрагивает запрет на право прерывания беременности.

Хоули уточнил, не имеются ли в виду исключительно женщины, в ответ на что Бриджс напомнила о существовании мужчин-трансгендеров, также "способных забеременеть". Она также упрекнула противника в трансофобии, предложив посетить ее лекции, на которых он "мог бы чему-нибудь научиться". В свою очередь, законодатель попросил уточнить, кому, по мнению юриста, принадлежит право на прерывание беременности и почему утверждение, что мужчины не могут забеременеть, является подстрекательством к агрессии.

То есть вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо, — заявила Бриджс.

24 июня Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать правила по процедуре прерывания беременности будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить нормы, касающиеся абортов.

Президент США Джо Байден призвал американцев, которые не согласились с вердиктом Верховного суда об отмене федеральных гарантий прав на аборты, продолжить акции протеста, подчеркнув, что отстаивать свою точку зрения крайне важно. Он также заявил, что Вашингтон должен принять федеральный закон, гарантирующий женщинам право на аборты.