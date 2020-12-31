СМИ: протесты начались в Миннеаполисе после нового «полицейского» убийства

https://static.news.ru/photo/a4a0bb30-4b55-11eb-a828-fa163e074e61_660.jpg Фото: GlobalPandemics/twitter.com

Стихийный протест вспыхнул 30 декабря 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) после того, как местные силовики во время проводившейся проверки на дороге застрелили мужчину. Трагический инцидент стал первым в населённом пункте с участием стражей порядка после убийства там же 25 мая 2020-го местного афроамериканца Джорджа Флойда, умершего из-за жёстких действий правоохранителей при его задержании. Его гибель вызвала массовые беспорядки по всей стране.

Как руководитель полиции, я осознаю травму, которую пережил наш город, поэтому мы хотим сделать всё, что в наших силах, для поддержания спокойствия. <...> Наш город уже очень многое пережил. Мы должны обеспечивать безопасность наших сотрудников и наших жителей. <...> Пожалуйста, предоставьте мне, следователям время и возможности для сбора свидетельских показаний и фактов, с тем чтобы мы могли это расследовать, — заявил глава местных силовиков Медария Аррандондо.

По его словам, погибший первым открыл огонь в сторону полицейских. Он ехал на машине, а патруль решил проверить его автомобиль. Сидевшая рядом с покойным женщина не пострадала, передаёт телеканал Fox News. Среди представителей закона раненых также нет. Власти города опасаются, что перестрелка спровоцирует новые погромы, как это было полгода назад после гибели Флойда. К месту ЧП 30 декабря пришли около 100 протестующих.

Демонстранты выходят на улицы в разных городах, требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. В ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщина на автомобиле въехала в толпу демонстрантов из движения «Жизни темнокожих имеют значение» (Black Lives Matter, BLM), которые собрались в районе Манхэттен в Нью-Йорке. В результате инцидента травмы получили семь человек, часть из них госпитализировали.