СМИ обвинили Трампа в налоговых махинациях

https://static.news.ru/photo/1d149878-0157-11eb-8a48-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американская газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп около 10 лет не платил подоходные налоги, согласно данным его налоговых деклараций.

Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает, — приводит «Полит.ру» выдержку из американского издания.

В статье отмечается, что согласно декларациям Трампа и его компаний за последние 20 с лишним лет, в 2016 и 2017 годы он суммарно выплатил лишь $1,5 тыс. подоходного налога. В 2018 году президент получил около $427 млн за использование его имени в реалити-шоу «Ученик» и примерно $176,5 млн за счёт инвестиций в офисные здания. По подсчётам NYT, только с этих доходов Трамп должен был выплатить порядка $100 млн налогов, которые не фигурируют в декларациях.

При этом в издании указывают, что убытки от бизнеса частично освобождают действующего американского президента от уплаты подоходных налогов. Среди наиболее убыточных предприятий Трампа издание называет отель Trump International Hotel в столице и курорт Trump National Doral Miami.

Это уравнение — ключевой элемент алхимии финансов Трампа: использование доходов от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использование их убытков для того, чтобы избежать налогов, — пишет газета.

По данным издания, из-за своих убытков Дональд Трамп запросил возврат $72,9 млн уплаченных налогов из бюджета страны. Служба внутренних доходов США начала разбирательство в связи с этой информацией.

Сам Трамп назвал сообщения о неуплате налогов ложными и обвинил СМИ в распространении фейковых новостей.

Всё это полностью сфабриковано, выдумано, это фальшивка. На самом деле я плачу налоги, — заявил он.

Трамп подчеркнул, что готов предоставить свои налоговые декларации по окончании проверок.

Служба внутренних доходов ведёт себя по отношению ко мне очень нехорошо, — настаивает президент.

В США 3 ноября состоятся выборы президента. Действующий американский лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок, его ключевым конкурентом от партии демократов стал Джо Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что сына Байдена заподозрили в передаче денег от российской предпринимательницы Елены Батуриной.