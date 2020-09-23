Сына Джо Байдена заподозрили в получении денег от Елены Батуриной

Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, на протяжении долгого времени получал деньги от российской предпринимательницы Елены Батуриной, утверждают сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли.
Обвинения в адрес Байдена-младшего
Как говорится в докладе, в ноябре 2014 года россиянка перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является сын кандидата в президенты. С мая по декабрь 2015 года Батурина сделала 11 переводов на общую сумму около $392 тысяч на счёт фирмы BAK USA LLC. Назначением всех платежей значился кредитный договор, а девять из них прошли через Rosemont Seneca Thornton LLC.
Сенаторы также упоминают $142 тысячи, полученные от Кенеса Ракишева, зятя бывшего мэра Астаны, и миллионы долларов, отправленные китайскими гражданами Е Цзяньминь и Гунвен Дун. Кроме того, в докладе содержится информация о связях Хантера Байдена с женщинами из России и стран Восточной Европы, которые причастны к проституции и торговле людьми.
Джонсон и Грассли заключают, что Хантер Байден и его семья были вовлечены в обширную финансовую сеть, которая связывала их с иностранными гражданами по всему миру.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал проверить Байдена-старшего на наркотики, передавал NEWS.ru. По словам Трампа, его конкурент на выборах явно что-то принимает «для ясности ума».
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