Сына Джо Байдена заподозрили в получении денег от Елены Батуриной

https://static.news.ru/photo/7fa404dc-fdca-11ea-845a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, на протяжении долгого времени получал деньги от российской предпринимательницы Елены Батуриной, утверждают сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли.

Обвинения в адрес Байдена-младшего содержатся в докладе, опубликованном на сайте сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Джонсон и Грассли утверждают, что Хантер Байден, его родственники и деловой партнёр Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, включая связанных с Компартией Китая лиц и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Батуриной.

Как говорится в докладе, в ноябре 2014 года россиянка перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является сын кандидата в президенты. С мая по декабрь 2015 года Батурина сделала 11 переводов на общую сумму около $392 тысяч на счёт фирмы BAK USA LLC. Назначением всех платежей значился кредитный договор, а девять из них прошли через Rosemont Seneca Thornton LLC.

Сенаторы также упоминают $142 тысячи, полученные от Кенеса Ракишева, зятя бывшего мэра Астаны, и миллионы долларов, отправленные китайскими гражданами Е Цзяньминь и Гунвен Дун. Кроме того, в докладе содержится информация о связях Хантера Байдена с женщинами из России и стран Восточной Европы, которые причастны к проституции и торговле людьми.

Джонсон и Грассли заключают, что Хантер Байден и его семья были вовлечены в обширную финансовую сеть, которая связывала их с иностранными гражданами по всему миру.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал проверить Байдена-старшего на наркотики, передавал NEWS.ru. По словам Трампа, его конкурент на выборах явно что-то принимает «для ясности ума».