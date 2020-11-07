СМИ назвали кандидатов на должности в администрации Байдена

Ряд американских изданий объявил демократа Джо Байдена победителем президентских выборов. И хотя официальные результаты ещё не опубликованы, США готовятся к вступлению в должность 46-го президента страны. Газета Politico рассказала, кто претендует на посты в администрации нового главы Белого дома.
При избрании Байдена пост вице-президента США впервые занимает женщина — Камала Харрис. Издание
На посту госсекретаря США уже было две женщины — Мадлен Олбрайт и Кондолиза Райс. Однофамилица последней, Сьюзан Райс, может сменить Майка Помпео, занимающего эту должность при Дональде Трампе. Ранее она была помощником по национальной безопасности в администрации Барака Обамы. Впрочем, она не единственный претендент на этот пост. Также, по мнению издания, его могут занять экс-заместители госсекретаря Энтони Блинкен и Уильям Бернс, а также сенаторы Крис Мерфи и Крис Кунс.
Помимо этого, сообщается о следующих возможных назначениях. Сенатор Берни Сандерс претендует на пост главы Минтруда. А экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж может стать министром по делам ветеранов или постоянным представителем Штатов при ООН. Физик-ядерщик Эрнест Монис может вернуться к должности министра энергетики, которую он занимал при Обаме. Наконец, сенатор Даг Джонс претендует на кресло главы Минюста США.
Ранее NEWS.ru писал, что в Вашингтоне у Капитолия начали возводить трибуны для инаугурации президента. Церемония состоится 20 января 2021 года.