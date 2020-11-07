СМИ назвали кандидатов на должности в администрации Байдена

https://static.news.ru/photo/fb4ebc44-21a1-11eb-8b96-fa163e074e61_660.jpg Мишель Флорной Фото: dod.defense.gov

Ряд американских изданий объявил демократа Джо Байдена победителем президентских выборов. И хотя официальные результаты ещё не опубликованы, США готовятся к вступлению в должность 46-го президента страны. Газета Politico рассказала, кто претендует на посты в администрации нового главы Белого дома.

При избрании Байдена пост вице-президента США впервые занимает женщина — Камала Харрис. Издание отмечает , что руководителями Минобороны и Минфина также впервые в истории могут стать женщины. Так, претендентом на высшую должность в Пентагоне является экс-заместитель министра обороны Мишель Флорной. Что касается поста министра финансов, его может занять бывшая соперница Байдена на партийных праймериз Элизабет Уоррен либо член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

На посту госсекретаря США уже было две женщины — Мадлен Олбрайт и Кондолиза Райс. Однофамилица последней, Сьюзан Райс, может сменить Майка Помпео, занимающего эту должность при Дональде Трампе. Ранее она была помощником по национальной безопасности в администрации Барака Обамы. Впрочем, она не единственный претендент на этот пост. Также, по мнению издания, его могут занять экс-заместители госсекретаря Энтони Блинкен и Уильям Бернс, а также сенаторы Крис Мерфи и Крис Кунс.

Помимо этого, сообщается о следующих возможных назначениях. Сенатор Берни Сандерс претендует на пост главы Минтруда. А экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж может стать министром по делам ветеранов или постоянным представителем Штатов при ООН. Физик-ядерщик Эрнест Монис может вернуться к должности министра энергетики, которую он занимал при Обаме. Наконец, сенатор Даг Джонс претендует на кресло главы Минюста США.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вашингтоне у Капитолия начали возводить трибуны для инаугурации президента. Церемония состоится 20 января 2021 года.