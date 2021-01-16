СМИ: Камала Харрис освободит кресло сенатора 18 января

https://static.news.ru/photo/e5cb8836-58e0-11eb-b26a-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Избранная вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис 18 января 2021 года освободит кресло сенатора конгресса от штата Калифорния, рассказали журналистам источники из её окружения. Они также добавили, что в этот день Харрис сделает официальное заявление об уходе.

Она (Камала Харрис. — NEWS.ru) уведомила губернатора [Калифорнии Гэвина] Ньюсома и направила официальное уведомление о том, что она уйдёт в отставку в понедельник, 18 января, — передаёт газета The Hill со ссылкой на собеседников.

22 декабря Ньюсом рассказал, что место Харрис в сенате конгресса займёт секретарь Калифорнии Алекс Падилла. Инаугурация избранного лидера США Джо Байдена и Харрис состоится 20 января 2021 года. Главной темой мероприятия станет «Объединённая Америка». Она отражает приверженность обоих политиков сплотить соотечественников. После церемонии они вместе с супругами возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище. На церемонии также будут присутствовать бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с жёнами.

По словам мэра Вашингтона Мюриэл Баузер, во время инаугурации вокруг Капитолия будут возведены ограждения, а безопасность мероприятия будут обеспечивать 6,3 тысячи бойцов Национальной гвардии. Министр Сухопутных войск США Райан Маккарти также подчеркнул, что во время церемонии будет задействовано большое количество бойцов Нацгвардии, а установленный возле Капитолия забор будет стоять минимум 30 дней.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Белый дом 19 января — за день до инаугурации победившего на президентских выборах Джо Байдена. Трамп намерен направиться вместе с семьёй в своё поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее он заявил, что не собирается присутствовать на инаугурации избранного главы государства.