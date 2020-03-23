https://static.news.ru/photo/baaa0014-6c8d-11ea-a676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание за сексуальное насилие в штате Нью-Йорк, получил положительные результаты тестирования на COVID-19, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.

Вайнштейн, которому исполнилось 68 лет, находится в тюремном изоляторе. По словам анонимных инсайдеров в администрации, он — один из двоих заключённых, заразившихся вирусом. Майкл Пауэрс, президент Ассоциации сотрудников исправительных учреждений и полиции штата Нью-Йорк (NYSCOPBA), сказал, что не может говорить о состоянии здоровья Вайнштейна или любого другого заключенного из-за правил конфиденциальности, передаёт Niagara Gazette.

Пауэрс признал, что профсоюз призвал администрации исправительных учреждений штата немедленно приостановить все «незначительные» переводы заключённых между тюрьмами, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Нет лучшего рассадника этого вируса, чем закрытая среда, такая как исправительное учреждение, — подчеркнул президент Ассоциации.

В воскресенье, 22 марта, пресс-секретарь Вайнштейна Джуда Энгельмайер сказала The Daily Beast, что её команда ещё не в курсе ситуации и пока не может подтвердить, что продюсер находится в изоляции, пишет Daily Beast.

Как сообщал NEWS.ru ранее, шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши заявил, что почти сто его подчинённых заразились коронавирусом. Всего в Нью-Йорке выявлено 9045 случаев заражения коронавирусом, скончались 63 человека.