СМИ: ещё три сотрудника Белого дома заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ee82052-21bb-11eb-af9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erwin Jacob Miciano/U.S. Navy/Global Look Press

Ещё три сотрудника Белого дома в Соединённых Штатах, кроме руководителя аппарата Марка Мидоуса, получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) в течение последних нескольких дней, передают американские СМИ.

Информацию о заражении чиновников сообщил телеканал NBC. Имена заразившихся сотрудников не раскрывают. Других данных он не привёл.

По последним отчётам университета Джонса Хопкинса, суммирующего статистику федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за последние 24 часа в США зарегистрировали рекордные 126 742 случая инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии в США выявили 9 861 898 случаев заражения, умерли свыше 237 тысяч пациентов, исцелились более 3,8 миллиона жителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что администрация Джо Байдена, который, по данным СМИ, выиграл выборы президента США, должна сотрудничать с организацией в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Действующий президент США Дональд Трамп в мае заявил о намерении полностью оборвать все связи с ВОЗ. Он обвинил организацию в деятельности под контролем Китая. И именно азиатская держава и ВОЗ, по его мнению, не приняли своевременных мер в связи с распространением коронавируса. Трамп заявил, что США выйдет из ВОЗ с 6 июля 2021 года, писал NEWS.ru.