СМИ: Байден выбрал курс на ухудшение отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/879998a0-58c4-11eb-b8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency

Выдвижение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря США может означать, что администрация будущего президента Соединённых Штатов Джо Байдена выбирает курс на ухудшение отношений с Москвой.

Нуланд более 30 лет проработала в Госдепартаменте, где курировала вопросы, связанные с Россией и бывшими советскими республиками. Она владеет русским языком. Издание National Interest отмечает , что женщина активно поддерживала политику 44-го президента США Барака Обамы в отношении Москвы и Киева, а Байдену она рекомендует вводить новые санкции и создавать международный фронт для сдерживания российской «военной агрессии».

По мнению журналистов NI, назначение Нуланд вызовет «ликование в Киеве». Чиновница ранее активно контактировала с украинскими властями, в частности, обсуждала с бывшим президентом Украины Петром Порошенко конфликт в Донбассе. В публикации издания отмечается, что это кадровое решение команды Байдена стало чётким сигналом для Москвы, показывающим, что шансов на сближение США и России становится меньше.

Байден 16 января выдвинул кандидатуры на посты во внешнеполитическом ведомстве. Нуланд предлагается назначить заместителем госсекретаря по политическим вопросам. На пост заместителя главы Госдепартамента по контролю за вооружениями выдвинута Бонни Дженкинс, писал NEWS.ru. Она возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам». Также работу в Госдепе могут получить помощник Байдена по вопросам внешней политики Брайан Маккеон и бывший глава команды переговорщиков по Ирану Венди Шерман.