СМИ: Байден начнёт формировать свою администрацию в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/6345e05a-21e5-11eb-ba2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Campaign via CNP/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который, по оценкам крупнейших СМИ страны стал избранным лидером североамериканской державы, через несколько дней начнёт формировать новую администрацию и планировать её работу, заявила представитель избирательного штаба политика Кейт Бедингфилд.

Он (Джо Байден. — NEWS.ru) собирается на этой неделе (в США первым днём недели считают воскресенье. — NEWS.ru) всерьёз приступить к работе по передаче власти. Он начнёт переговариваться с людьми, делать объявления для граждан страны относительно того, как он будет выполнять предвыборные обещания, — заявила Бедингфилд в эфире телеканала NBC.

Она не стала уточнять, кто именно мог бы войти в команду Байдена. По ее мнению, это должны быть люди, готовые «наилучшим образом» служить США. Представитель штаба демократа предположила, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом.

Байден полным ходом готовится к занятию высшего государственного поста, несмотря на то, что действующий глава государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис формируют группу сотрудников, которые будут взаимодействовать с государственными ведомствами в процессе передачи власти. В эту группу могут войти до 300 человек.

Кроме того, штаб Байдена обновил сайт, посвящённый передаче власти президентской администрации с демократом во главе. Теперь на странице указано, какие направления Байден считает приоритетными в своей политике. Речь идёт о борьбе с расизмом, экономическом восстановлении, решении экологических проблем и замедлении распространения коронавируса. Также штаб бывшего вице-президента создал учётную запись в Twitter, посвящённую передаче власти.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как передавал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.