https://static.news.ru/photo/81746596-5fb3-11ea-91dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Незрячий с рождения мексиканец не сдал тест, необходимый для получения американского гражданства. 23-летний Лусио Дельгадо не смог прочитать отрывок текста.

Английский язык молодой человек изучает последние шесть лет, с тех пор, как подростком приехал в Штаты из Мексики. Решив получить паспорт США, он прошёл обследование у оптометриста для подтверждения своей слепоты. При подаче заявления на получение гражданства парень попросил на экзамене выдать ему текст, написанный шрифтом Брайля, пишет Washington Post.

âUnable to read a sentence in the english languageâ



Thatâs why Lucio Delgado failed his citizenship test.



Heâs legally blind and wasnât offered resonable accommodations during reading portion of the test. @cbschicago pic.twitter.com/69HgvRG8LR — Charlie De Mar (@CharlieDeMar) February 29, 2020

Сдать тест Дельгадо не смог. Он успешно миновал часть, в которой экзаменуемого спрашивают об истории США и порядке управления страной. Также молодой человек правильно произнёс на английском все слова, когда его попросили, в том числе слово «президент» и фразу «День благодарения». Большой проблемой для него стала та часть экзамена, когда Лусио нужно было прочесть отрывок текста на английском языке. Он был написан обычным шрифтом, и мексиканец в силу проблем со здоровьем никак не мог выполнить задание.

Дельгадо предупредил офицера, что не может читать из-за слепоты, однако тот дал ему три попытки на прочтение предложения, так как этого требуют правила. В результате молодой человек, который не смог прочитать текст, провалил экзамен на натурализацию, и ему пришёл отказ в предоставлении гражданства.

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