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Незрячий с рождения мексиканец не сдал тест, необходимый для получения американского гражданства. 23-летний Лусио Дельгадо не смог прочитать отрывок текста.

Английский язык молодой человек изучает последние шесть лет, с тех пор, как подростком приехал в Штаты из Мексики. Решив получить паспорт США, он прошёл обследование у оптометриста для подтверждения своей слепоты. При подаче заявления на получение гражданства парень попросил на экзамене выдать ему текст, написанный шрифтом Брайля, пишет Washington Post.

Сдать тест Дельгадо не смог. Он успешно миновал часть, в которой экзаменуемого спрашивают об истории США и порядке управления страной. Также молодой человек правильно произнёс на английском все слова, когда его попросили, в том числе слово «президент» и фразу «День благодарения». Большой проблемой для него стала та часть экзамена, когда Лусио нужно было прочесть отрывок текста на английском языке. Он был написан обычным шрифтом, и мексиканец в силу проблем со здоровьем никак не мог выполнить задание.

Дельгадо предупредил офицера, что не может читать из-за слепоты, однако тот дал ему три попытки на прочтение предложения, так как этого требуют правила. В результате молодой человек, который не смог прочитать текст, провалил экзамен на натурализацию, и ему пришёл отказ в предоставлении гражданства.

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