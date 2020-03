Английский язык молодой человек изучает последние шесть лет, с тех пор, как подростком приехал в Штаты из Мексики. Решив получить паспорт США, он прошёл обследование у оптометриста для подтверждения своей слепоты. При подаче заявления на получение гражданства парень попросил на экзамене выдать ему текст, написанный шрифтом Брайля, пишет Washington Post.

“Unable to read a sentence in the english language”



That’s why Lucio Delgado failed his citizenship test.



He’s legally blind and wasn’t offered resonable accommodations during reading portion of the test. @cbschicago pic.twitter.com/69HgvRG8LR