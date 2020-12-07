Скончался преодолевший звуковой барьер лётчик-испытатель Чак Йегер

https://static.news.ru/photo/b8e4a03c-3923-11eb-a824-fa163e074e61_660.jpg Фото: Randy Pench/Global Look Press

Американский лётчик-испытатель, первым в мире превысивший скорость звука, генерал ВВС США Чак Йегер ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщила его жена Виктория Йегер.

На официальной странице мужа в Twitter она написала, что он скончался около 21:00 по восточному времени (05:00 8 декабря мск).

Я должна сообщить вам, что любовь моей жизни генерал Чак Йегер умер, — сообщила вдова.

При этом причина смерти не называется, передаёт телеканал «360».

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, Americaâs greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

Чак Элвуд Йегер родился в Западной Вирджинии 13 февраля 1923 года. В годы Второй мировой войны он совершал атаки на самолёты противника на одноместном истребителе дальнего радиуса действия North American P-51 Mustang. 14 октября 1947 года на экспериментальном самолёте Bell X-1 на высоте 12 200 метров лётчик-испытатель впервые в истории развил скорость, превышающую скорость звука. Свой рекорд Йегер превзошёл спустя шесть лет, 12 декабря 1953 года. Тогда на высоте 21 380 метров он развил скорость до 2655 км/час.

В последний раз генерал ВВС США Йегер сел за штурвал самолёта в 1997 году, в 50-ю годовщину своего знаменитого полёта, и вновь преодолел звуковой барьер на истребителе четвёртого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle.

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