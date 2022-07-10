Сильный лесной пожар возник в американском штате Юта Сильный лесной пожар на площади в три тысячи гектаров возник в американском штате Юта

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В американском штате Юта мощный лесной пожар охватил лесные угодья. Огонь распространился на площади почти в три тысячи гектаров. Об этом сообщает местный телеканал KUTV.

По данным СМИ, первые очаги пламени в этой зоне были обнаружены ещё 8 июля. Тогда большая часть запада штата находилась в зоне риска в связи с сильными ветрами и аномально жаркой погодой. В настоящее время попыткам сдержать распространение огня мешают ветер и низкая влажность.

В данный момент наши усилия сосредоточены на обеспечении безопасности близлежащих жилых районов, — рассказал представитель пожарных служб.

Данных о жертвах и пострадавших в результате пожара пока нет.

Ранее сообщалось, что в российском Минприроды разработали показатели сокращения лесных пожаров. Согласно документу, в 12 регионах площади пожаров должны сократиться на 50% в ближайшие пять лет.