Штабу Трампа отказали в иске к CNN о вмешательстве России

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Американский суд отказал штабу кандидата в президенты США Дональда Трампа в иске к телеканалу CNN, который в 2019 году сообщил, что политик «оценил риски и преимущества» повторного вмешательства России в выборы главы государства.

Представители Трампа пытались доказать, что журналист совершил преступление. Однако судья штата Джорджия Майкл Браун принял решение отклонить иск. По его мнению, штаб политика не смог доказать, что сотрудник СМИ, разместивший публикацию, имел злой умысел, передаёт РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления о российском вмешательстве в выборы в США — это чушь. По её словам, ложь о вмешательстве России в американские выборы уже перешла в разряд чёрного юмора.

Спецслужбы Соединённых Штатов считают, что Кремль вмешивался в ход президентской кампании 2016 года. Для расследования произошедшего был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашёл подтверждения, возможно, имевшемуся сговору с Россией. Сам президент США Дональд Трамп неоднократно отвергал эти подозрения.