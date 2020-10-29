Захарова считает, что заявления о российском вмешательстве — чушь

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В ФРГ погиб человек, после того как автомобиль въехал в группу прохожих.

Инцидент произошёл в городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). При этом, кроме одного погибшего минимум трое получили тяжёлые травмы. Они госпитализированы, пишет газета Bild. Источники издания сообщают, что...