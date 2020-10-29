Захарова считает, что заявления о российском вмешательстве — чушь

Заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США — это чушь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Серьёзно размышлять на эти темы должны учёные, которые занимаются чёрным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями. Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, которая называется «российское вмешательство», и всем, что с этим связано, — цитирует её РИА Новости.
Захарова добавила, что тема вмешательства России в американские выборы уже перешла в разряд чёрного юмора.
Спецслужбы Соединённых Штатов считают, что Кремль вмешивался в ход президентской кампании 2016 года. Для расследования произошедшего был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашёл подтверждения возможно имевшемуся сговору с Россией. Сам президент США Дональд Трамп неоднократно отвергал эти подозрения.
Выборы президента США назначены на 3 ноября, писал NEWS.ru.