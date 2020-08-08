NYT узнал о смягчении формулировки докладка о вмешательстве РФ в выборы США

https://static.news.ru/photo/1503d438-d997-11ea-a318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дэн Коутс был отправлен в отставку с поста директора Национальной разведки летом прошлого года после отказа скорректировать часть доклада о приписываемых РФ попытках повлиять на электоральные процессы в США. Такое утверждение содержится в статье журналиста The New York Times Роберта Драпера, которая основана на его беседах с 40 действующими и бывшими сотрудниками спецслужб.

Ключевой вывод начальной версии доклада Национальной разведки, отмечает репортёр, состоял в том, что Москва якобы оказывает предпочтение переизбранию Трампа на второй срок. Этот вывод основывался на информации от некоего зарубежного источника. Лица, знакомые с содержанием исходной версии документа считают информатора «надёжным на 100%».

Затем Коутсу рекомендовали внести некоторые правки в отчёт, тот отказался. 28 июля 2019 года президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Коутса. В сентябре упомянутый доклад был опубликован со смягчённой формулировкой.

Российские руководители, вероятно, полагают, что шансы на улучшение отношений с Соединенными Штатами снизятся при другом президенте США, — приводит журнал выдержку из резюме итогового документа.

Спецслужбы Соединённых Штатов считают, что Кремль вмешивался в ход президентской кампании 2016 года. Для расследования произошедшего был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашёл подтверждения возможно имевшемуся сговору с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал эти подозрения.

Несколько дней назад Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором инструментами пропаганды названы российские СМИ с государственным финансированием. По мнению составителей документа, эта «экосистема» состоит из официальных правительственных коммуникаций, финансируемого государством глобального вещания, культивации неких «подручных ресурсов», использования соцсетей «в качестве оружия» и «дезинформации с помощью деятельности в киберпространстве».

За информацию о вмешательствах Кремля в американские выборы Госдеп предлагает россиянам денежное вознаграждение. Сообщения с предложением получить до $10 млн за такие данные американское внешнеполитическое ведомство рассылает на телефоны жителей РФ, писал NEWS.ru.