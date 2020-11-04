Штаб Трампа требует приостановки подсчёта голосов в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/85494ac4-1eee-11eb-8738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Штаб президента США Дональда Трампа требует приостановить подсчёт голосов не только в Мичигане, но и в Пенсильвании. Иск уже подан в суд, его цель — помешать демократам «скрывать процесс подсчёта и обработки бюллетеней» от наблюдателей.

Такое заявление сделал глава избирательного штаба Трампа Джастин Кларк, требуя «нормального уровня прозрачности», пока республиканцы не убедятся в том, что подсчёт голосов идёт «открыто и по закону», пишет AP. Трамп лидирует в Пенсильвании, но его стремительно нагоняет Байден.

После обработки 80% бюллетеней в Пенсильвании лидирует Трамп с 52,05% голосов. Байден набрал 46,8%. В Мичигане, где уже обработаны 99% бюллетеней, побеждает Байден с 49,86%, у Трампа — 48,61%.

По прогнозам СМИ, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден — 248, для победы необходимо набрать 270 голосов.

Адвокат Трампа Руди Джулиани уже сделал заявление по подсчёту голосов в Пенсильвании, пообещав искать «мёртвые души» в штате и, конкретно, в Филадельфии.

К сожалению — мне жаль это говорить о своём родном городе — у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах. У нас был послужной список с голосующими мёртвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мёртвых проголосовало на этих выборах, — цитируют Джулиани СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты США Джо Байден набирает наибольшее количество голосов в ключевом штате Мичиган, который даёт 16 голосов выборщиков. Вместе с этим штатом в активе кандидата от демократов становится 253 голоса выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213.