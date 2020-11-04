Штаб Трампа требует приостановки подсчёта голосов в Пенсильвании

Штаб президента США Дональда Трампа требует приостановить подсчёт голосов не только в Мичигане, но и в Пенсильвании. Иск уже подан в суд, его цель — помешать демократам «скрывать процесс подсчёта и обработки бюллетеней» от наблюдателей.
Такое заявление сделал глава избирательного штаба Трампа Джастин Кларк, требуя «нормального уровня прозрачности», пока республиканцы не убедятся в том, что подсчёт голосов идёт «открыто и по закону»,
После обработки 80% бюллетеней в Пенсильвании
По прогнозам СМИ, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден — 248, для победы необходимо набрать 270 голосов.
Адвокат Трампа Руди Джулиани уже сделал заявление по подсчёту голосов в Пенсильвании, пообещав искать «мёртвые души» в штате и, конкретно, в Филадельфии.
К сожалению — мне жаль это говорить о своём родном городе — у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах. У нас был послужной список с голосующими мёртвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мёртвых проголосовало на этих выборах, — цитируют Джулиани СМИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты США Джо Байден набирает наибольшее количество голосов в ключевом штате Мичиган, который даёт 16 голосов выборщиков. Вместе с этим штатом в активе кандидата от демократов становится 253 голоса выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213.