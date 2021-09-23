Школьники в США создали петицию о возвращении рабства

В американском штате Миссури учащиеся старшей школы Park Hill South создали и разместили в Интернете петицию, в которой потребовали восстановить в стране рабство. Родители некоторых школьников призвали полицию выявить и наказать авторов документа, сообщает FOX4 Kansas City.

По сведениям телеканала, в тексте петиции содержались высказывания об одобрении рабства и ненависти к чернокожим. По словам некоторых учеников школы, и они сами, и преподаватели не восприняли документ всерьёз и отнеслись к нему как к неудачной шутке.

Изменить отношение к петиции руководство школы заставили жалобы родителей. Директор Керри Херрен назвала расистские заявления неприемлемыми и пообещала разобраться в произошедшем.

Рабство в США было отменено во второй половине XIX века. Окончательно это было декларировано 13-й поправкой к Конституции, принятой в феврале 1865 года. Однако штаты ратифицировали её постепенно. Последним это сделал штат Миссисипи в 2013 году.

Ранее сообщалось, что жители американского города Бостона добились сноса памятника президенту Аврааму Линкольну, который отменил рабство в США. По словам мэра Марти Уолша, многие темнокожие американцы видели в монументе признаки расизма.