Шесть человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Чикаго, полиция ищет подозреваемого

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Число жертв стрельбы на параде по случаю Дня независимости США в пригороде Чикаго составило по меньшей мере шесть человек. Более 30 ранены. Об этом сообщили в местной полиции, передаёт РИА Новости.

Подозреваемый до сих пор остаётся на свободе. Полиция ведёт поиск молодого человека 18–20 лет.

Подозреваемый описывается сейчас как белый мужчина примерно 18–20 лет с длинными черными волосами, худощавого телосложения, в белой или голубой футболке, — говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции также сообщили, что было найдено оружие, которое использовал преступник. При этом до сих пор считается, что подозреваемый «вооружён и очень опасен».

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу во время парада в честь Дня независимости США в Хайленд-Парке, штат Иллинойс. По этой причине толпа зрителей начала разбегаться в разные стороны. Спустя 10 минут после начала мероприятия организаторы приняли решение остановить парад. Мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг призвала людей не выезжать в центр города.

По информации местных СМИ, огонь вёлся с крыши здания.