31 января 2026 в 04:03

Сенату США удалось избежать полного шатдауна правительства

Сенат США одобрил большую часть бюджета для работы правительства

Сенат США Сенат США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сенат США частично принял масштабный бюджетный пакет, чтобы избежать остановки работы правительства, говорится в тексте, опубликованном на сайте верхней палаты конгресса. В поддержку выступил 71 сенатор, против — 29. Для принятия было необходимо 60 голосов.

Законодатели большинством голосов одобрили шесть законопроектов, которые финансируют ключевые ведомства до конца сентября. Однако решение носит компромиссный и временный характер, откладывая острые вопросы на будущее.

При этом финансирование Министерства внутренней безопасности, точнее, службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE), ставшее яблоком раздора из-за политики в области иммиграции, продлено лишь до 13 февраля. Это позволило снять угрозу полномасштабного шатдауна, но создало новые дедлайны.

Теперь документ должен рассмотреть Палата представителей, но голосование там запланировано только на 2 февраля. Из-за этой процедурной задержки в полночь 31 января технически начнется краткосрочная приостановка работы ряда агентств.

Ранее сообщалось, что США во время шатдаунов теряют около $2 млрд (153 млрд рублей) в неделю. Если новый шатдаун затянется на шесть — восемь недель, то потери экономики США достигнут $11–14 млрд (840 млрд — 1 трлн рублей).

