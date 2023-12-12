Сенаторы США поспорили о сроках принятия решения о помощи Украине NBC: сенаторы США могут не договориться о выделении Киеву помощи до конца года

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Законодатели США вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух сенаторов. Сенат США планирует уйти на рождественские каникулы 15 декабря, и на принятие решения остаются считаные дни.

Вопрос заключается в том, намерены ли мы заниматься этим на следующей неделе или мы все же будем решать это в начале января, — сказал телеканалу сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.

По его словам, решить вопрос о выделении Киеву дополнительной помощи на текущей неделе «нет никакой возможности». Сенатор-демократ Крис Мерфи в свою очередь не исключил того, что решение по украинскому вопросу может быть найдено. По его мнению, это произойдет, если республиканцы пересмотрят свои требования, которые он назвал «радикальными и нереалистичными».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря запланировал встречу в Вашингтоне с американским коллегой Джо Байденом и законодателями в попытке пролоббировать продолжение масштабной поддержки Киева. Он намерен впечатлить собеседников рассказом о результатах, которые его страна «сможет достичь в будущем году с опорой на достижения этого года». До этого Зеленский раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. После этого киевский лидер снова стал просить у Вашингтона оружие.