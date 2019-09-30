https://static.news.ru/photo/8328c41e-e375-11e9-b925-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор от штата Калифорния и участница гонки за право стать кандидатом в президенты от Демпартии США Камала Харрис выразила уверенность в успешности процедуры импичмента президента Дональда Трампа, запущенной Палатой представителей Конгресса.

Она подчеркнула, что демократам просто «нужно покончить с этим», а не отвлекаться на окружающих.

По существу, президент признался, и есть свидетельство вины — они пытались «похоронить» стенограмму. У нас есть стенограмма, — заявила Харрис.

По мнению сенатора, слушания по импичменту главы государства не займут много времени, так как «есть много прямых доказательств, включая фактическое признание» Трампа.

В Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшегося в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения, сообщал News.ru.