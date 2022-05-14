Сенатор заявил о нежелании успеха Украины ценой банкротства США Американский сенатор Пол заявил о нежелании успеха Украины ценой банкротства США

Фото Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заблокировавший голосование в ускоренном формате по выделению Украине рекордной помощи в размере $40 млрд американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что сочувствует Киеву, но не желает ему успеха ценой банкротства США. Его слова прозвучали в эфире радиостанции WMAL DC.

Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны, — сказал политик.

В четверг, 12 мая, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол ранее заблокировал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму в $40 млрд. Политик обосновал своё решение тем, что присягал на верность США, а не другому государству. По его словам, экономический кризис в Соединённых Штатах не позволяет оказывать такую помощь стороннему государству. Он добавил, что Вашингтон не может играть роль мирового жандарма в ущерб собственному бюджету. Он призвал конгресс «тщательно взвесить затраты» в случае принятия такой инициативы.