Старший сенатор США Линдси Грэм заявил, что Иран своими «дрянными действиями» может лишить себя «нефтяного бизнеса». Он подчеркнул, что ракетные обстрелы КСИР — это «акт агрессии». Об этом
Это был, несомненно, акт агрессии. У президента Дональда Трампа есть все полномочия, чтобы дать ответ на это и на вопрос, как именно он отреагирует, но полномочия на то, чтобы действовать, у него есть <...> Если такие дрянные действия продолжатся, то в один прекрасный день можно оказаться без нефтяного бизнеса, — процитировали сенатора-республиканца в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Линдси Грэм хочет начать процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в течение нескольких дней, даже если для этого придётся изменить правила.
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