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Президент США Дональд Трамп обратится к американским гражданам с заявлением по ситуации с атакой на американские военные базы в Ираке утром 8 января (вечером по московскому времени).

Хозяин Белого дома подтвердил, что были атакованы два объекта, на которых присутствуют американские военные, и на данный момент проводится оценка повреждений. Все идёт нормально! На сегодняшний день у нас самые...