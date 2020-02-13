Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана. Часть республиканцев поддержала инициативу Демократической партии.
За принятие документа проголосовали 55 человек. При этом демократы имеют лишь 45 мест и поддержку двух беспартийных членов сената.
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Как писал NEWS.ru, 6 февраля сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. Все республиканцы, кроме Митта Ромни, проголосовали против отставки президента.
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