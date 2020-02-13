https://static.news.ru/photo/447464f4-4e9f-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана. Часть республиканцев поддержала инициативу Демократической партии.

За принятие документа проголосовали 55 человек. При этом демократы имеют лишь 45 мест и поддержку двух беспартийных членов сената.

По информации РИА Новости, Трамп может отклонить резолюцию. Конгресс сможет провести инициативу, только если она получит поддержку двух третей сенаторов.

Как писал NEWS.ru, 6 февраля сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. Все республиканцы, кроме Митта Ромни, проголосовали против отставки президента.