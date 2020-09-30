Сенат США принял бюджет до 11 декабря и предотвратил угрозу шатдауна

https://static.news.ru/photo/79469b10-036d-11eb-91cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joyce Boghosian/White House/Global Look Press

Сенат США одобрил проект временного финансирования правительства до 11 декабря и предотвратил одну из «хронических бед» американской политики — надвигающуюся заморозку работы госучреждений из-за недостатка поддержки бюджетом.

За законопроект о финансировании выступили 84 члена Сената и лишь 10 были против. Голосование в Сенате стало окончательной процедурой, так как ранее документ был поддержан Палатой представителей. Теперь его должен будет подписать президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Напомним, 30 сентября в США кончается очередной финансовый год. Если бы до 1 октября законодатели не приняли хоть какого-либо проекта бюджета страны, то федеральному правительству и госучреждениям грозил бы так называемый шатдаун — крупномасштабная заморозка их работы с отправкой тысяч госслужащих в неоплачиваемые отпуска.

Как сообщал NEWS.ru, 29 сентября контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США провёл последнюю процедуру голосования для принятия проекта временного бюджета страны, подтвердив своё намерение избежать шатдауна.

В последний раз госучреждения и правительство США лишались финансирования в 2019 году из-за споров республиканцев и демократов по проекту нового бюджета и выделения требуемых Трампом средств на возведение стены на границе США с Мексикой. Работа госучреждений и ведомств в стране была приостановлена на рекордные 35 дней.