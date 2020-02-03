https://static.news.ru/photo/1a9519e0-467e-11ea-83f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/Global Look Press

Проживающий в Лос-Анджелесе диссидент из Саудовской Аравии Абдулрахман Альмутайри заявил, что власти Соединённых Штатов предоставили ему политическое убежище.

По словам критиковавшего наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда молодого человека, это произошло после попытки вывезти его из США. Альмутайри рассказал, что в конце 2018 года обучался в университете Сан-Диего, когда его отец и неназванный гражданин королевства прибыли в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Там мужчин перехватили представители американских властей и выслали на родину, пишет Los Angeles Times.

Иммиграционный адвокат Акрам Абушарар рассказал газете, что убежище в стране его клиенту предоставили в июле 2019 года. По словам юриста, принимавшие решение чиновники посчитали, что если бы Альмутайри насильно вывезли в Саудовскую Аравию, там он был бы убит, подвергнут пыткам или просто исчез.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Саудовской Аравии арестовали мужчину за ролик в социальной сети TikTok. На видео житель страны предстал в сатанинском облике с макияжем на лице и называл себя Вельзевулом. Задержанному грозит лишение свободы сроком до пяти лет.