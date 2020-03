Приземлившийся в аэропорту имени Джона Кеннеди борт доставил в Нью-Йорк 12 млн перчаток, 130 тысяч защитных масок типа N95, 1,7 млн хирургических масок, 50 тысяч медицинских халатов, 36 тысяч термометров, а также партию санитайзера.

The first shipment of medical supplies from #China arrived in New York City on Sunday to help the U.S. fight #COVID19 . The plane carried:



- 12 million gloves

- 130,000 N95 masks

- 1.7 million surgical masks

- 50,000 gowns

- 130,000 hand sanitizer units

- 36,000 thermometers pic.twitter.com/15qxPsafob