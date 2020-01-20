Администрация президента Дональда Трампа намерена ужесточить правила выдачи виз для туристок, которые прибывают в страну для получения гражданства по праву почвы, в их числе много китаянок и россиянок. Соответствующее решение Белый дом обдумывает не первый год. Впрочем, эксперты говорят, что подобная инициатива может на практике столкнуться с некоторыми трудностями.

О намерениях администрации США сообщает американский портал Axios со ссылкой на информированные источники. Запланированные меры включают в себя ужесточение требований для получателей визы типа B (краткосрочная поездка в США с туристическими и деловыми целями). В том случае если соответствующие органы заподозрят просительниц визы в сокрытии реальных целей путешествия в Штаты, они вправе отказать в выдаче документа. Впрочем, издание обращает внимание на то, что беременные женщины, действительно направляющиеся в США с деловыми целям, проблем иметь не будут. Как именно их будут проверять, не сообщается. Источник портала Axios в Госдепартаменте сообщил, что ограничения со стороны Белого дома продиктованы интересами национальной безопасности, а также необходимостью борьбы с тем видом криминала, который связан с «родильным туризмом».

Американское законодательно предусматривает автоматическое получение гражданства при рождении на территории государства. Это положение напрямую следует из 14-й поправки к Конституции США, в тексте которой говорится, что «все лица, родившиеся или натурализованные в Соединённых Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединённых Штатов и штата, в котором они проживают». Рождённые таким образом получают право по достижении совершеннолетия в 21 год вернуться в Америку и требовать предоставления разрешения на переезд в страну. Пока что решение Трампа вызывает недоумение с точки зрения реализации. Остаётся под вопросом, на чём больше будут сконцентрированы чиновники соответствующих ведомств — на положении женщины или на её гражданстве.

Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Основная практическая проблема заключается в том, что очень немногие люди, которые рожают в США, получают визу для этой конкретной цели. У большинства подобных людей уже есть визы, — говорит бывший главный юрисконсульт Государственного департамента Джеффри Горски.

Адвокат и бывший главный юрисконсульт Службы гражданства и иммиграции США Линден Мелмед утверждает, что подобные решения Белого дома будут юридически сомнительными.

Трамп неоднократно указывал на тот ущерб, который наносит Штатам «туризм рожениц».

Ежегодно сотни тысяч детей нелегальных иммигрантов автоматически становятся гражданами из-за этой безумной политики, — отмечал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида в 2018 году. — Все они сразу же имеют право на получение всех преимуществ и благ американского гражданства ценой в миллиарды долларов ежегодно.

Американский лидер обращал особое внимание на то, что автоматически американское гражданство могут получать и нелегальные иммигранты, которые, как отмечал президент, «не подпадают под юрисдикцию Соединённых Штатов».

По статистике 2015 года, которую приводило издание Wall Street Journal, ежегодно в Штаты приезжают около 40 тыс. женщин со всего мира специально для того, чтобы родить там ребёнка. Такими данными располагает Центр по изучению иммиграции США. Издание отмечало: главным образом в Америку за этим едут китаянки, причём, как правило, это довольно богатые и благополучные женщины.

Однако на сегодняшний день большую долю в этом потоке составляют и российские женщины. По наблюдениям, иностранки прибывают по туристической визе и спустя несколько месяцев после рождения возвращаются с ребёнком домой. Приезжие аргументируют своё решение тем, что идут на подобное путешествие только для того, чтобы обеспечить своим детям в будущем свободу в выборе местожительства. За долгое время родильный туризм стал довольно прибыльным бизнесом как для тех, кто «отправляет» беременных женщин рожать в США, так и для тех, кто занимается ими в Америке. Ежегодно роженицы оставляют в стране примерно миллиард долларов, не считая шоппинга и посещения ресторанов. Однако, вероятно, Трамп не склонен видеть в этом прибыль.