Россиянина Медведева осудили на 10 лет за киберпреступления в США

https://static.news.ru/photo/dfb1cf74-729f-11e9-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

К 10 годам заключения приговорил американский суд в Неваде российского гражданина Сергея Медведва за совершение киберпреступлений в составе группы. Об этом сообщает Минюст США.

33-летний Сергей Медведев, известный также как «Стелс, «Сегмед» и «Серж-медведь», признал вину в суде в нарушении закона о [противодействии] рэкету и коррупционным организациям и был приговорен к 10 годам лишения свободы, — говорится в сообщении министерства.

По заключению суда, ущерб от действий россиянина составил $568 млн.

В июне 2020 года Сергей Медведев признал себя виновным в преступном сговоре при участии в транснациональной преступной группе Infraud Organization.

В Минюсте США россиянина назвали одним из лидеров организации, занимавшейся масштабными покупками. продажами и распространением краденых идентификационных данных, личной и финансовой информации, а также компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой.

По информации ведомства, данная структура была основана в 2010 году самим Медведевым и гражданином Украины Станиславом Бондаренко. Основной целью организации был так называемый «банкинг» — приобретение в интернете товаров по поддельным или украденным данным банковских карт.

Медведев был задержан в Нью-Йорке в марте 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в подготовке кибератаки. Как сообщается в обвинительных материалах, с 16 июля по 22 августа 27-летний Егор Крючков и его сообщники пытались получить работу в компании, чтобы в дальнейшем внедрить в её компьютерную систему вредоносное ПО. Эта программа должна была предоставить злоумышленникам доступ к системе и в дальнейшем помочь вымогать деньги компании, шантажируя возможностью публикации конфиденциальных данных в открытом доступе.