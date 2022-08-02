Россияне больше не смогут сдать TOEFL Россиянам запретили регистрироваться на сдачу экзамена TOEFL

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Россияне больше не смогут сдать экзамен по английскому языку TOEFL, который проводит американская Служба образовательного тестирования (ETS), пишет Русская служба BBC (СМИ, исполняющее функции иноагента). Если на сайте поставить галочку напротив российского гражданства, то регистрацию на портале не удастся пройти. Сертификат о сдаче TOEFL необходим для поступления во многие зарубежные университеты.

В соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен, — высвечивается сообщение при попытке указать гражданство РФ.

Представители службы поддержки на вопрос о причинах ограничений ответили, что зарегистрироваться на экзамен невозможно, «потому что вы из России».

Одна из читательниц «Медиазоны» (СМИ, исполняющее функции иноагента) отметила, что граждане РФ не могут отправить в зарубежные учебные заведения результаты уже сданного теста. Она получила ответ сотрудников ETS, согласно которому, запрет на создание учетных записей на сайте TOEFL был введен по требованию минфина США.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школы к 2024 году откажутся от использования иностранного программного обеспечения при проведении экзаменов. По его словам, переход на отечественный софт начнется в ближайшее время.