Власти РФ хотят встречи Путина с Байденом после слов главы США об убийце

https://static.news.ru/photo/e2130834-97b7-11eb-aba0-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российские власти не хотят, чтобы слова Байдена, который назвал президента РФ убийцей, перечеркнули возможность встречи лидеров двух стран, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы, — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Секретарь Совбеза назвал слова американского главы беспрецедентным случаем. Он выразил надежду, что в Вашингтоне «тоже понимают ситуацию, которая сложилась».

При этом Патрушев рассказал, что в Москве не ждут извинений от американской стороны.

Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах <...>. Ещё Буш-старший (Джордж Буш, 41-й президент США. — NEWS.ru) во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться. Американской элите проще под любую ошибку подвести изощрённую теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так, — добавил он.

17 марта американский лидер Джо Байден во время интервью на телеканале ABC NEWS утвердительно ответил на вопрос о том, что считает российского президента Владимира Путина «убийцей».

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин отреагировал на высказывание Байдена. Он заявил, что «кто обзывается — тот сам так называется», а также пожелал американскому лидеру здоровья.