https://static.news.ru/photo/1010ce2e-1bb8-11ea-93ae-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Российских журналистов не пустили в Овальный кабинет на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. На переговоры не попал даже личный фотограф. Об этом сообщил из Вашингтона спецкорр NEWS.ru.

Съемку было разрешено вести только американским фотографам. Эта ситуация напомнила скандал во время предыдущего визита Сергея Лаврова в Белый дом, два года назад. Тогда личных фотографов всё же допустили и с американской, и с российской стороны. Но фотограф министерства иностранных дел работал по совместительству в российском информагентстве, которое выставило фотографии со встречи со своим текстом, что вызвало бурю негодований с американской стороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дональд Трамп на встрече с Сергеем Лавровым попросил поддержать действия США в отношении предотвращения разработки Ираном ядерных вооружений и по поводу денуклеаризации КНДР.