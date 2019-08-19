https://static.news.ru/photo/5e412608-c2d4-11e9-921b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что запуск ракеты после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это «откровенный цинизм и издевательство над мировым сообществом».

Сенатор заметил, что Вашингтон уже не скрывает, что изначально занимались производством запрещённых ракет, тем самым «похоронив» договор. Клинцевич подчеркнул, что Россия не намерена вступать в гонку вооружений, однако сделает всё, чтобы не допустить превосходства США.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что запуск подтверждает неоднократные нарушения договора со стороны Вашингтона.

Кроме того, это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности, — цитирует Швыткина РИА Новости .

Ранее Пентагон сообщил, что испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещённую ДРСМД. Она была вариантом «Томогавка» и успешно поразила цель после более чем 500 км полёта.

Действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила своё участие в нём.

Как писал News.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к расторжению ДРСМД привели действия России, а именно «пренебрежение» правилами и нормами.