Администрация президента США Дональда Трампа считает, что ситуацией с распространением коронавируса могут воспользоваться иностранные государства — с целью распространения паники среди простых американцев. К соответствующим выводам пришли специалисты на основе анализа социальных сетей и разведывательных данных.

О соответствующих опасениях Белого дома изданию The Military Times сообщили несколько источников в администрации Трампа. Федеральные чиновники уже начали предпринимать усилия для того, чтобы противостоять тому, что, по их словам, является попытками иностранных субъектов посеять панику в условиях вспышки болезни. Государственные агентства приступили к работе на этом направлении ещё в минувшие выходные, делятся источники The Military Times. Для Белого дома важно успокоить нацию, которая находится в нервозном состоянии. Американские чиновники не назвали конкретную иностранную организацию, которую они считают ответственной за распространение слухов и паники. Было неясно, связаны ли эти попытки дезинформации с недавними жалобами чиновников администрации Трампа на то, что Китай использует недостоверную информацию о причастности США к пандемии COVID-19. На брифинге 16 марта президент Трамп признал, что, возможно, некоторые иностранные субъекты «играют в свои игры».

Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Совета национальной безопасности США официально признали 16 марта, что произошёл некий «кибер-инцидент» с компьютерными сетями Министерства здравоохранения и социальных служб, однако их работа уже восстановлена. Они не уточнили масштабов случившегося. Источник этой деятельности продолжает оставаться предметом расследования, говорят в Белом доме, однако, как утверждается, целостность данных сохранена. Несмотря на то, что американские официальные лица не назвали конкретную организацию, ответственную за попытки дезинформации и проникновения в компьютерные сети соответствующих ведомств, западная пресса обращает внимание на слова представителей американской разведки, согласно которым, Россия, Китай, Иран и другие страны продолжают предпринимать усилия по оказанию влияния на внутреннюю политику США. Эти опасения только усилились в условиях надвигающихся президентских выборов в Америке.

Профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид пишет в колонке для The New York Times, что представители американского разведсообщества пришли к предварительным выводам на прошлой неделе, что российская Служба внешней разведки (СВР) якобы работает над тем, чтобы провести дезинформационную кампанию. Так, ей приписывают намерение поддержать и усилить группы сторонников расового превосходства. Рид попутно отмечает, что соответствующие желания могут быть и в связи с распространением COVID-19. Пандемия в США, по его словам, имеет три характерных черты. Коронавирус распространяется в сезон президентской кампании, и он уже окружен различными теориями заговора. Реакция президента Трампа на чрезвычайную ситуацию повсеместно оспаривается. Кроме того, вирус выявляет ряд противоречий, которые ведут к обострению, например, споры вокруг искаженных показателей смертности в США. Для того, чтобы достичь разрушительной цели, российским стратегам достаточно небольших усилий, считает Рид.

Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Властям Нью-Йорка на прошлой неделе пришлось опровергать заявление, распространённое через социальные сети, о том, что городские поезда, соединяющие пригороды с центром, попадут под жёсткие ограничения. А губернатору Вашингтона Джею Инсли — отрицать утверждения о том, что государство скоро будет находиться под тотальным карантином. Старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» (признан Минюстом РФ нежелательной организацией) Энди Карвин, впрочем, замечает, что источник слухов, распространяемых с помощью текстовых сообщений, сложнее всего определить, потому что они просто копируются и массово отправляются через мессенджеры. И, по его мнению, нет никакого способа узнать, являются ли они естественной реакцией населения или результатом преднамеренных действий.