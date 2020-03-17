Администрация президента США Дональда Трампа считает, что ситуацией с распространением коронавируса могут воспользоваться иностранные государства — с целью распространения паники среди простых американцев. К соответствующим выводам пришли специалисты на основе анализа социальных сетей и разведывательных данных.
О соответствующих опасениях Белого дома изданию The Military Times
Представители Совета национальной безопасности США официально признали 16 марта, что произошёл некий «кибер-инцидент» с компьютерными сетями Министерства здравоохранения и социальных служб, однако их работа уже восстановлена. Они не уточнили масштабов случившегося. Источник этой деятельности продолжает оставаться предметом расследования, говорят в Белом доме, однако, как утверждается, целостность данных сохранена. Несмотря на то, что американские официальные лица не назвали конкретную организацию, ответственную за попытки дезинформации и проникновения в компьютерные сети соответствующих ведомств, западная пресса обращает внимание на слова представителей американской разведки, согласно которым, Россия, Китай, Иран и другие страны продолжают предпринимать усилия по оказанию влияния на внутреннюю политику США. Эти опасения только усилились в условиях надвигающихся президентских выборов в Америке.
Профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид
Властям Нью-Йорка на прошлой неделе пришлось опровергать заявление, распространённое через социальные сети, о том, что городские поезда, соединяющие пригороды с центром, попадут под жёсткие ограничения. А губернатору Вашингтона Джею Инсли — отрицать утверждения о том, что государство скоро будет находиться под тотальным карантином. Старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» (признан Минюстом РФ нежелательной организацией) Энди Карвин, впрочем, замечает, что источник слухов, распространяемых с помощью текстовых сообщений, сложнее всего определить, потому что они просто копируются и массово отправляются через мессенджеры. И, по его мнению, нет никакого способа узнать, являются ли они естественной реакцией населения или результатом преднамеренных действий.
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