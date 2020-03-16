Пандемия коронавируса с высокой скоростью распространяется по миру. Число заражённых уже перешагнуло отметку в 170 тыс. Вместе с этим множится и число конспирологических теорий о возникновении COVID-19. Распространяют обычные граждане, журналисты и даже политики. NEWS.ru собрал основные версии, циркулирующие в сети.

Американское научное издание Nature Medicine в 2015 году опубликовало статью, которая, как отмечают в самой редакции, стала основой для различных непроверенных теорий. Одна из них заключается в том, что учёные создали новый коронавирус и тестировали его на летучих мышах с целью выявить возможность его передачи человеку. Результаты исследования показали, что он очень быстро передаётся людям, хорошо приживается и поражает лёгкие. Однако в статье не указывается, в какой именно стране шли разработки. И здесь выдвигаются сразу две теории.

Биологическое оружие Китая

Первая теория состоит в том, что коронавирус создали китайские учёные в институте вирусологии Ухани и затем тестировали его эффективность на летучих мышах. В пользу этой версии говорит то, что лаборатория находится относительно недалеко от рынка морепродуктов, с которого, предположительно, и пошло распространение инфекции. Также приводятся сведения о том, что якобы после первой вспышки коронавируса другого типа в 2003-м году (привёл к атипичной пневмонии) наблюдалось ещё несколько инцидентов в результате утечек из биолабораторий КНР. Также приводятся данные о том, что после начала эпидемии в Ухани генерал-майор Чэнь Вэй, специализирующийся на биологическом оружии, якобы посещал городской институт вирусологии. Информация об утечке из этого учреждения активно распространялась американскими СМИ, включая издание The New York Post.

Утечка из лаборатории в США

Вторая теория заключается в том, что коронавирус был разработан в США и был привезён в Ухань военными. Как ранее писал NEWS.ru, эту информацию начал распространять канадский сайт Global Research, известный своими конспирологическими версиями. В статье говорилось о том, что родиной коронавируса является Америка, поскольку только на её территории были обнаружены все пять штаммов болезни, в то время как в Ухани проявился лишь один. Для подтверждения своей теории авторы материала ссылались на неназванных врачей из Японии и Тайваня. Главный источник вируса — якобы бактериологический центр армии США Форт-Детрик в штате Мэриленд, который был закрыт из-за утечки «патогенных микроорганизмов». Произошло это вроде как в августе 2019 года, когда в США началась эпидемия пневмонии, вызванной курением вейпов. Из Америки вирус попал в Ухань в ходе Всемирных военных игр, которые проходили в городе в октябре 2019 года. В них, по мнению авторов статьи, участвовали заражённые коронавирусом американские армейцы. Такую версию событий «подхватили» официальные лица КНР, используя как очередной инструмент пропаганды. В частности, её активно продвигал в соцсетях официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Всему виной суп из летучих мышей

Версию о том, что заболевшие коронавирусом люди в Ухани ели суп из летучих мышей, активно цитировали за счёт циркулировавшего в соцсетях видеоролика, на котором китаянка обедала таким блюдом. Подпись к ролику гласила, что она стала одной из жертв COVID-19. Эту информацию опубликовал в том числе и британский таблоид Daily Mail. Как потом выяснилось, ролик на самом деле был снят в 2016 году в Индонезии. О том, что эпидемия началась с китайцев, употреблявших в пищу экзотических животных, не подвергаемых термической обработке, заявил в эфире американского телеканала Fox News ведущий Джесси Уоттерс. Он также потребовал от Китая извинений за распространение вируса по всему миру.

Ronny Adolof Buol/Keystone Press Agency/Global Look Press

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