Пандемия коронавируса с высокой скоростью распространяется по миру. Число заражённых уже перешагнуло отметку в 170 тыс. Вместе с этим множится и число конспирологических теорий о возникновении COVID-19. Распространяют обычные граждане, журналисты и даже политики. NEWS.ru собрал основные версии, циркулирующие в сети.
Американское научное издание Nature Medicine в 2015 году
Биологическое оружие Китая
Первая теория состоит в том, что коронавирус создали китайские учёные в институте вирусологии Ухани и затем тестировали его эффективность на летучих мышах. В пользу этой версии говорит то, что лаборатория находится относительно недалеко от рынка морепродуктов, с которого, предположительно, и пошло распространение инфекции. Также приводятся сведения о том, что якобы после первой вспышки коронавируса другого типа в 2003-м году (привёл к атипичной пневмонии) наблюдалось ещё несколько инцидентов в результате утечек из биолабораторий КНР. Также
Утечка из лаборатории в США
Вторая теория заключается в том, что коронавирус был разработан в США и был привезён в Ухань военными. Как ранее писал NEWS.ru, эту информацию начал распространять канадский сайт Global Research, известный своими конспирологическими версиями. В статье говорилось о том, что родиной коронавируса является Америка, поскольку только на её территории были обнаружены все пять штаммов болезни, в то время как в Ухани проявился лишь один. Для подтверждения своей теории авторы материала ссылались на неназванных врачей из Японии и Тайваня. Главный источник вируса — якобы бактериологический центр армии США Форт-Детрик в штате Мэриленд, который был закрыт из-за утечки «патогенных микроорганизмов». Произошло это вроде как в августе 2019 года, когда в США началась эпидемия пневмонии, вызванной курением вейпов. Из Америки вирус попал в Ухань в ходе Всемирных военных игр, которые проходили в городе в октябре 2019 года. В них, по мнению авторов статьи, участвовали заражённые коронавирусом американские армейцы. Такую версию событий «подхватили» официальные лица КНР, используя как очередной инструмент пропаганды. В частности, её активно продвигал в соцсетях официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Всему виной суп из летучих мышей
Версию о том, что заболевшие коронавирусом люди в Ухани ели суп из летучих мышей, активно цитировали за счёт циркулировавшего в соцсетях видеоролика, на котором китаянка обедала таким блюдом. Подпись к ролику гласила, что она стала одной из жертв COVID-19. Эту информацию
Версия вирусологов
Несмотря на то, что 100% подтверждения происхождения нового коронавируса пока нет, официальной рабочей версией является передача COVID-19 от животного к человеку. Вирус, вызывающий пневмонию, на 96% схож с тем, который
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