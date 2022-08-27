Роберта Дауни — младшего затравили в соцсетях за носки с надписью «Россия»

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Роберт Дауни — младший

Поклонники обрушились с критикой на американского актера Роберта Дауни — младшего после появления в Сети снимков, на которых исполнитель роли «Железного человека» появился в носках с надписью «Россия». В Twitter его обвинили в бесчеловечности и отсутствии мозгов.

Фотографии актера были сделаны во время его отдыха в Сен-Тропе. Он был одет в серую рубашку и шорты в клетку, дополненные вышеупомянутым предметом гардероба с надписью «Россия».

Эти снимки стремительно разлетелись по соцсетям, после чего пользователи обвинили Дауни-младшего в поддержке спецоперации России на Украине.

Он молчал все эти месяцы и даже пальцем не пошевелил в поддержку Украины, а тут натянул на себя такое. Отдыхает на курорте и не парится. У него нет ни мозгов, ни человечности, к несчастью, — так прокомментировал фотографию один из пользователей.

Ранее российский эстрадный певец Николай Басков заявил, что спецоперация на Украине «полностью соответствует международному праву». Опубликованный пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей. Одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.